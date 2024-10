Tras varios días de incertidumbre, Boca Juniors tiene un nuevo entrenador. Luego de la renuncia de Diego Martínez, Fernando Gago se hará cargo del plantel al acordar su salida con Chivas de Guadalajara. A los 38 años, enfrentará uno de sus mayores desafíos de su corta carrera.

El exmediocampista del Xeneize, del Real Madrid y de la Selección Argentina debutó como director técnico en 2021 al frente de Aldosivi, un año más tarde que su retiro con la camiseta de Vélez Sársfield. Posteriormente dirigió a Racing a lo largo de 109 partidos y, más recientemente, tomó las riendas de Chivas.

Justamente fue en el elenco mexicano dónde rescindió su contrato para poder sumarse al proyecto de Boca. A pesar de su corta edad y carrera, tiene un historial de conflictos con referentes de sus planteles que demuestran la personalidad que tiene en el trabajo.

LOS CONFLICTOS DE GAGO COMO DT

Chicharito Hernández

Chicharito Hernández, referente de Chivas. (Foto: Getty)

En su arribo a Chivas de Guadalajara, Gago marginó al histórico delantero, que perdió terreno especialmente frente a Cade Cowell. Mientras el rumo sobre el posible arribo del DT a Boca se encendía, también la polémica en México por picantes declaraciones del goleador repletas de ironía.

“No me llevo bien con nadie en Chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene la razón. Soy muy mal compañero, rompo los vestuarios y no se nada da fútbol. Soy odioso, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón y no la quiero contradecir. ¿Cómo? Uno sigue disfrutando, creciendo, y las cosas, futbolísticamente, van a mejorar”, lanzó.

Maximiliano Moralez

Maxi Moralez, figura de New York City. (Foto: Getty)

El experimentado atacante cumplió su sueño en 2023 de regresar a Racing, club en el que comenzó su carrera. Sin embargo, este segundo ciclo duró poco y ya está de vuelta en el New York City de la MLS. En su salida, Moralez se quejó de su falta de juego en la Academia, dirigida por Gago.

“No tuve los minutos que esperaba y las oportunidades faltaron. Siempre estuve a disposición y nunca exigí nada. Había esperado mucho por esto, hice una gran movida familiar y lamentablemente terminó así”, explicó.

Emiliano Vecchio

Emiliano Vecchio y un corto paso por Racing. (Foto: Getty)

Otro jugador experimentado que tuvo un conflicto con Pintita. En 2023, el rosarino regresó a las canchas en Racing tras más de un año de inactividad. Vecchio había sufrido una lesión ligamentaria, pero en su retorno dio una versión diferente de por qué se extendió su recuperación y le lanzó un dardo al DT.

“Me sentí muy bien. Se cumplió un año y no fue por la lesión, a los nueve meses y medio estaba recuperado, pero no pude tener continuidad en Reserva. Buscaba sumar minutos, sentirme bien en lo futbolístico y estoy muy contento”, explicó.

Antes, Gago en una conferencia explicó el motivo de su ausencia e hizo referencia a su físico: “Emiliano tiene que estar en óptimas condiciones. Desde la forma física todavía le falta un montón”.

Paolo Guerrero

Paolo Guerrero, el ídolo peruano. (Foto: Getty)

El histórico atacante peruano jugó en Racing en el primer semestre de 2023 y, a pesar de haber firmado por un año, rescindió el contrato de mutuo acuerdo. En esta ocasión, el protagonista también se quejó de la falta de minutos que tuvo con Gago como entrenador.

“En Racing no jugué. Cuando jugué, lo dejé puntero de la Libertadores. Cuando salí, quedó eliminado”, sentenció Guerrero tras su salida de la Academia en referencia a la participación que tuvo en el equipo. Fueron solo 22 encuentros y 3 goles.

Edwin Cardona

Edwin Cardona, el volante colombiano. (Foto: Getty)

Entre 2022 y 2023, el colombiano pasó también por Racing, pero su ciclo se desmoronó con la llegada de Gago. “No juega más”, le dijo el entrenador de Víctor Blanco para concretar el fin de su paso por la Academia.

A Pintita le molestaron los actos de indisciplina y su falta de compromiso, además de haber manifestado mientras jugaba en Racing que quería irse a Atlético Nacional. Cardona hizo un esfuerzo por bajar de peso y ponerse a punto físicamente, pero no alcanzó.

Tras su salida, el cafetero hizo referencia a Gago en un vivo de Instagram en el que felicitó a Paolo Guerrero por haber sido campeón con Liga de Quito: “Hermano, felicidades. Y el que sabes no te ponía, ahí tiene”.