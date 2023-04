Jorge Almirón ya debutó como entrenador de Boca y el mismo estreno se dio con una derrota frente a San Lorenzo en donde las cuestiones dentro de la cancha no salieron como el DT hubiese querido. Es que al margen del flojo funcionamiento colectivo e individual del equipo, en donde se vieron puntos bajos que generaría que más de un jugador pierda el puesto de titular durante el ciclo del nuevo entrenador, también en Boca tocó sufrir no solo una, sino dos lesiones en el partido con el Ciclón y una expulsión.

En estas cuestiones ajenas al juego encontramos los desgarros de Luca Langoni y de Bruno Valdez y la roja de Nicolás Figal, por lo que de mínima Almirón no podrá contar con ninguno de los tres para el próximo duelo frente a Estudiantes, en lo que será el estreno en condición de local para el nuevo DT.

Y al margen de que Langoni es el futbolista más determinante en la ofensiva xeneize y su baja se sentirá fuertemente, en esta posición Almirón posee opciones variadas para reemplazar al juvenil estrella. Y esto es algo que en la defensa no resulta tan sencillo debido a que Valdez y Figal no son las únicas bajas.

A los dos zagueros titulares ante San Lorenzo debemos sumar a Marcos Rojo y Gabriel Aranda, quienes aún siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, y si bien no les resta mucho, no estarán para el duelo de este sábado. Frank Fabra es baja en el lateral izquierdo por su problema en el ligamento de la rodilla y como si fuera poco, algunos defensores plenos en lo físico no se encuentran en el mejor momento a nivel rendimiento como Luis Advíncula, Facundo Roncaglia y Agustín Sandez. Por lo tanto, Jorge Almirón deberá armar un verdadero rompecabezas para dar con la defensa ideal de Boca para el duelo con Estudiantes y la que se perfile como la que sostendrá durante el resto del semestre.

Sin ir más lejos, en la práctica de este jueves Almirón planteó una línea de 4 con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Valentín Fascendini y Valentín Barco y se espera que más de uno de ellos tenga minutos el sábado. Además de estos, Nahuel Genez también entrenó con el primer equipo y lógicamente, pese a los flojos rendimientos, también Sandez, Roncaglia y Advíncula están a disposición, así como Nicolás Valentini. ¿Cómo será la defensa de Boca ante el conjunto de La Plata?