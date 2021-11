El sugestivo posteo de Varela respecto a su futuro y el comentario de un ex Boca

Boca enderezó su rumbo luego de la clasificación a la final de la Copa Argentina el pasado miércoles donde venció a Argentinos Juniors.

En el ciclo Battaglia, el rendimiento viene en subida, pero los últimos encuentros fueron más irregulares, con dos derrotas seguidas ante Vélez y Gimnasiay un rendimiento por debajo de la media de su ciclo.

Así y todo, hay un factor en el juego que no cambia y es la ausencia de Varela. De un partido a otro, el talentoso juvenil dejó de tener presencia en el once inicial, ya que no solo dejó de ser titular, sino que tampoco ve minutos desde el banco.

Por eso, los rumores de una posible salida comenzaron a sonar, hasta incluso salió una oferta desde el Racing de Gago, pero luego fue desmentida por medios del club. Así y todo, su futuro en Boca es una incógnita.

En todo ese contexto, Alan Varela posteó un sugerente mensaje en una foto de Instagram, donde escribió: "El tiempo pone todo en su lugar". ¿Será un reclamo por su titularidad o un pedido implícito de traspaso? Solo él lo sabrá.

Y para sumar aún más a este polémico posteo, un jugador con el que se lo comparaba en Boca se lo comentó: Ever Banega. El ex Xeneize y Selección Argentina fue la perlita de Miguel Ángel Russo en su primer ciclo y Varela fue el del mismo DT en el 2020. Como una especie de mentor, le dejó un mensaje que decía: "Exacto, usted juega animal". Incertidumbre.