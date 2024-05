Boca dio vuelta la historia contra Central Córdoba en Santiago del Estero gracias a dos jugadores que tuvieron un partido sensacional: Miguel Merentiel y Equi Fernández, que como bien dijo Sergio Chiquito Romero, se están poniendo el equipo al hombro, porque juegan todos los partidos, no se lesionan y la están rompiendo.

Merentiel me hace acordar en algunas cosas al paraguayo Roberto Cabañas. El uruguayo es distinto porque no es provocador, no juega tanto con los codos y no cabecea tanto, pero la comparación vale por el ímpetu, la garra y la entrega, porque nunca te deja a gamba. Boca encontró en él un referente de ataque bien a lo Boca.

La parte negativa, mas allá del 4 a 2, es que Riquelme va a tener que tomar alguna decisión con jugadores que, como decía Carlos Bianchi, no son inteligentes. Si vos, a 24 horas de perder el primer puesto con Fortaleza en la Copa Sudamericana, vas a Puerto Madero a festejar…

Esto no lo digo solamente con Pipa Benedetto, que organizó su cumpleaños y parece que ya no le importa nada, pero tu capitán, Marcos Rojo, un tipo grande como Cristian Lema, Norberto Briasco y un pibe como Equi Fernández, le transmiten al hincha que después de un partido así no les importa nada y están de parranda, no sirve. Con jugadores poco inteligentes que no entienden el “Mundo Boca”, le será difícil ganar cosas importantes

Y sumo otro punto. ¿Se imaginan lo que pasaría si Martín Demichelis tuviese cuatro centrales desgarrados y el quinto colgado? Ya hubiesen volado por los aire Micho, su cuerpo técnico, el preparador físico, el mánager. Pero,en Boca no pasa nada, parece que están blindados acá.