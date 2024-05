Boca revirtió el partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero luego de haber empezado perdiendo por 2 a 0 y cerró el resultado a su favor por 4 a 2 gracias a un enorme partido de Miguel Merentiel y Equi Fernández. En el día posterior a la victoria, trascendieron fuertes novedades en el club de la Ribera.

Además de las repercusiones del triunfo, se conoció el verdadero motivo por el que Darío Benedetto no fue parte de la convocatoria y el porqué no seguirá siendo parte del plantel xeneize, y se supo el nombre que tienen en carpeta para reemplazar a Pol Fernández, quien no continuará en el club por decisión propia. Enterate de todas las noticias acá.

El ex Boca que quiere Riquelme para reemplazar a Pol Fernández

El primer apuntado para reemplazar a Pol Fernández, según informó el periodista Luis Fregossi, es Gonzalo Escalante. El volante central de 31 años nació futbolísticamente en Boca y debutó en el último ciclo de Carlos Bianchi como entrenador en 2013, aunque solo disputó 11 partidos en el Xeneize y se marchó al viejo continente.

En Europa lleva más de 250 encuentros disputados entre Catania, Lazio, Cremonese, Alavés, Eibar y Cadiz, equipo en el que se encuentra actualmente y del que posiblemente saldrá debido a que el conjunto español perdió la categoría en LaLiga esta temporada. A pesar del mal año a nivel general, Escalante se destacó en el campeonato de España en lo individual y por ello, en Boca se habrían fijado en su ficha.

La fuente citada indica que aún no hubo acercamientos por entre el club de la Ribera y el jugador, pero que es uno de los apuntados para reemplazar a Pol Fernández en el mediocampo. Incluso, entre su contexto actual en España y la necesidad del Xeneize de sumar un jugador en este puesto, no se descarta la opción de que lo busquen en este mercado de pases de mediados de año.

La frase de Benedetto a Diego Martínez tras su cumpleaños que hizo estallar la interna en Boca

En su segunda presentación en la Liga Profesional, Boca venció en condición de visitante por 4 a 2 a Central Córdoba de Santiago del Estero y así sumó sus primeros puntos en el certamen. La particularidad de este encuentro, fue que a pesar de que no estaba Edinson Cavani a disposición, Diego Martínez decidió no convocar a Darío Benedetto.

Tiempo después de que el pasado viernes salga la lista de convocados para este partido, se conoció que la decisión del entrenador del Xeneize fue por motivos extra futbolísticos, debido a un acto de indisciplina por parte del experimentado delantero, ya que hizo una gran fiesta para celebrar su cumpleaños que se divulgó en las redes sociales.

“Hay futbolistas que no llegaron en condiciones a la práctica”, comentó el periodista Martín Costa en la edición de ESPN F12, al respecto del enojo de Martínez con Benedetto, y luego su colega, Augusto Cesar, dio detalles más detalles, revelando una frase del Pipa que generó mucho enojo en el cuerpo técnico.

“Hay un tema disciplinario con Benedetto, más allá de que no se entrenó y tiene que ver con la respuesta que le dio, por lo que el DT de Boca quiere tomar una decisión fuerte con él y analizar si lo va a tener en cuenta o pedir su salida en el próximo mercado de pases. Esto marca el final del ciclo. Hay que ver si se consigue una oferta y si el técnico no lo convoca más”, comenzó explicando Cesar, que luego reveló la frase que desató esta interna: “Noches alegres, mañanas tristes”, le dijo a Martínez cuando le preguntó qué le pasaba y esto lo volvió loco.

A continuación, todos los detalles sobre el futuro de Benedetto.

Preocupación en Boca: así se fue Luis Advíncula de Santiago del Estero tras su lesión ante Central Córdoba

El peruano de 34 años sintió una dolencia en su pierna derecha y, a pesar de que intentó seguir en cancha, tuvo que pedir el cambio a los 35 minutos de la primera parte. Se retiró del campo de juego con gestos de dolor y le costaba pisar con comodidad, y su salida del estadio al culminar el encuentro no hizo más que generar aún más preocupación en el cuerpo técnico de Boca y entre los hinchas.

Es que en un video captado por ESPN, se lo vio al Rayo salir con una notoria renguera en su pierna lesionada, aunque sin protección o tratamiento en ese momento. Por lo tanto, entre la forma en la que se lesionó, la zona que se tomaba al salir y su caminata rengueando, se estima que Advíncula padecería un desgarro, aunque lógicamente este lunes se someterá a estudios para constatarlo.

De confirmarse la lesión muscular del lateral derecho, Boca sumará una nueva baja en la zona defensiva y le traerá a Diego Martínez una complicación para el armado del equipo.

Edinson Cavani y Marcelo Saracchi fueron convocados por Marcelo Bielsa para la Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa, el entrenador de la Selección de Uruguay, cerró la lista con los futbolistas citados que formarán parte del amistoso previo al inicio de esta Copa, y en la misma aparecen dos jugadores que se desempeñan en Boca: el lateral izquierdo Marcelo Saracchi, y el experimentado delantero, Edinson Cavani.

Según lo informado por el periodista, los dos jugadores fueron llamados por el DT argentino y formarán parte de la Copa América, en la que la Celeste es parte del Grupo C, en el competirá contra el anfitrión Estados Unidos, así como también contra Bolivia y Panamá.