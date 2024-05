Por qué Paulo Dybala no está lista de la Selección Argentina previa a la Copa América

Este lunes 20 de mayo, a exactamente un mes del inicio de la Copa América, desde la AFA hicieron oficial la lista de 29 jugadores que Lionel Scaloni convocó para la gira previa que tendrá la Selección Argentina antes del inicio de la competición continental que se desarrollará en Estados Unidos.

Cabe destacar que esta nómina de convocados no será la definitiva para la Copa América 2024 ya que la misma tiene fecha de entrega el 15 de junio y Scaloni deberá -mínimamente- dejar afuera a tres futbolistas más debido a que la lista final tiene que ser de 26 jugadores. Además, pueden darse aún diversos cambios entre los nombres que figuran para los amistosos ante Ecuador y Guatemala.

En la lista se destacan notorias presencias y ausencias, pero sin duda la más llamativa de todas es la baja de Paulo Dybala. El mediapunta de 30 años que se desempeña en la Roma fue marginado de manera sorpresiva, ya que si bien se perdió las últimas convocatorias por lesión y no juega en la Albiceleste desde marzo del 2023, su temporada en Italia fue buena al completar 38 partidos con 16 goles y 10 asistencias.

En la Selección Argentina no estuvo presente en las primeras 4 fechas de Eliminatorias para el Mundial 2026 debido a dos lesiones musculares distintas y fue citado para la doble fecha ante Uruguay y Brasil, pero no vio minutos. De hecho, ante el Scratch quedó fuera del banco de suplentes por decisión del propio Scaloni, y en la última citación, en los amistosos ante El Salvador y Costa Rica, tampoco estuvo disponible por cuestiones físicas.

Paulo Dybala no estará en la Selección Argentina.

Su último encuentro fue en la fecha FIFA amistosa ante Curazao, donde entró desde el banco de suplentes en el triunfo 7 a 0 en Santiago del Estero. Por ende, hace tiempo que Dybala no es considerado como importante en la rotación de la Selección para Lionel Scaloni

¿Por qué Dybala no va a la Selección?

Dybala tuvo que salir del campo de juego el pasado domingo por una lesión pero se estima que no se trata de una cuestión de gravedad que lo marginaría de la Copa América. Según informó el periodista Gastón Edul en su cuenta de X (ex Twitter), la ausencia del cordobés de 30 años se debe pura y exclusivamente a una decisión de Scaloni en el plano futbolístico, y que lo físico no tiene nada que ver en su baja de la Selección.

En adición a esto, el colega Leo Paradizo en ESPN reveló que Scaloni considera fin de ciclo para el futbolista con pasado en Juventus y Palermo en el seleccionado. De esta manera, salvo un cambio de planes en el ideal del entrenador campeón del mundo, Paulo Dybala ya no será parte de la Selección Argentina.

Otras bajas de peso en la convocatoria previa a la Copa América

La baja de Dybala no es la única rutilante. Entre los campeones del mundo ausentes se encuentran Thiago Almada y Juan Foyth (más Papu Gómez, actualmente inactivo por la sanción por doping), aunque también sorprenden las ausencias de Marcos Senesi, Lucas Ocampos, Nehuen Pérez, Joaquín Correa y Walter Benítez.

Con más o menos participación en la Selección durante la etapa post Qatar 2022, todos estos nombres fueron futbolistas que se destacaron esta temporda en Europa y que fueron parte de las últimas convocatorias de la Scaloni.