El partido entre River y Platense tuvo una polémica gigante. Patricio Loustau cobró un penal para el Millonario por una falta de Ignacio Schor a Elías Gómez y en la repetición todos dudaron. De hecho, el escándalo que se armó en redes sociales fue debido a eso: para la gran mayoría, no fue infracción.

"Él se tira antes y yo después lo toco", mencionó el futbolista del "Calamar" sobre la jugada que despertó todo tipo de opiniones. Al margen de la discusión, Leonardo Farinella recibió una catarata de mensajes en Twitter de parte de los hinchas de Boca. La historia con el periodista viene desde hace algunos días.

En el duelo de Boca ante Always Ready, que terminó 1-0 para el Xeneize por un penal que para la gran mayoría no fue, Farinella no se aguantó y publicó un tuit de solo dos palabras que se volvió viral. "Always roban", ironizó el periodista. Y ahora todos los hinchas le recordaron lo que dijo, tras lo sucedido en el Monumental.

¿Cuál fue la respuesta del periodista ante tantos mensajes de los fanáticos de Boca? "Always roban es porque a Boca le regalaron un penal cuando lo necesitaba. River no se jugaba nada con Platense. Para mí no fue penal", explicó Farinella.