El trámite del partido tuvo a Racing como superior pero el duelo ante Boca terminó igualado, sin goles. Y en los penales avanzó el Xeneize, que no pateó al arco en el tiempo reglamentario. La situación generó un gran debate en las redes sociales y se trasladó a los grandes medios: Leonardo Farinella, periodista e hincha de River, valoró lo hecho por La Academia y criticó al conjunto azul y oro.

"Yo creo que tiene muy poco para reprocharse Racing. Le faltó suerte o precisión, lucidez en los últimos metros. Pero Racing en los últimos años tenía muy buenos equipos criticados por defraudar en partidos decisivos y traicionar sus convicciones", dijo el panelista en TyC Sports. Y agregó: "Hoy verdaderamente jugó el partido como un equipo grande y fue el único de los dos que lo hizo".

Farinella atacó con todo a Boca: "No conozco antecedentes de victorias que sean fracasos. Boca fracasa todo el tiempo, aún ganando por penales. No pateó al arco". "¿A vos te parece que en una semifinal contra Racing Boca sea un equipo que no patee al arco con los jugadores que tienen? Me llama la atención. Felicitaciones a Boca, es finalista en buena ley, pero Racing jugó el partido como debía jugarse", disparó.

Los hinchas en las redes sociales se burlaron de las declaraciones del periodista y un referente de Boca mostró su postura con un "like". Darío Benedetto dio tres "me gusta" en Twitter tras el partido: uno a un tuit que se burlaba de Farinella, otro a la declaración de Lolo Miranda contra el juego de Boca y uno más al dato de que el Xeneize no pateó al arco. El "Pipa" lo disfrutó a su manera.