En Boca se ilusionaban con una recuperación milagrosa, pero Closs dio una mala noticia: "Me parece que no llega"

A 5 días del Superclásico, la gran incertidumbre en el Mundo Boca está en la enfermería. Sebastián Battaglia tiene a varios de sus titulares con problemas físicos y ya se confirmó la baja del capitán Izquierdoz. Todas las miradas están puestas en Darío Benedetto y Óscar Romero, que se recuperan de sus respectivas lesiones.

En ESPN F12, Augusto César reveló que Darío Benedetto evoluciona favorablemente, aunque difícilmente llegue al 100% al Monumental. Tanto el Pipa como Óscar quieren jugar como sea, pero la situación del paraguayo es otra: "Va a hacer lo imposible para llegar, pero tiene una lesión muscular".

Mariano Closs, pese al encanto futbolístico que tiene por el zurdo, fue sincero sobre su presencia ante River: "Me parece que no llegamos". Si bien no hay posibilidad de que Romero esté en perfectas condiciones el domingo, Battaglia lo esperará hasta último momento.

+ Molinas, el elegido si no está Óscar Romero

El último partido ante Estudiantes dejó buenas sensaciones en el mediocampo y, si bien la figura fue Pol Fernández, también hay mucho de Aaron Molinas. El enganche volvió al primer equipo y repartió varios pases clave, entre ellos, la habilitación a Sebastián Villa para el gol de Luis Advíncula. ¿Titular en el Monumental?