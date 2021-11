Su padre ya se fue del Xeneize pero la niña de 7 años no quiere otra casaca que no sea la azul y oro. El futbolista contó la historia.

El paso por Boca suele ser uno de los momentos más importantes de la carrera de cualquier futbolista. Y por eso la etapa posterior al Xeneize puede llegar a ser complicada: un jugador reveló que su hija no quiere ponerse la camiseta de su equipo actual.

"Era un sueño inalcanzable que tenía y jamás pensé que lo iba a lograr. Eso me cambio la cabeza y la mentalidad", sostuvo sobre su etapa en el club de la Ribera. Lo curioso es que todos esos sentimientos afloraron sin necesidad de disputar ningún partido oficial.

Carlos Lampe recordó su breve etapa en Boca y explicó por qué no llegó a debutar en el arco. "Hubiera jugado si me habilitaban en la liga local, pero no se pudo porque la lesión de Esteban (Andrada) era de tres o cuatro meses y tenía que llegar a seis para que me habiliten. Entonces sabía que las chances eran mínimas", contó.

Además, agradeció a los hinchas por el apoyo: "Siempre mi buena onda con ellos. Mis palabras de agradecimiento sobran". Y ahí contó un detalle particular: "Tengo una hija, de 7 años, que es hincha de Boca. Cuando jugamos contra Boca le dice a la mamá: '¿Por qué tengo que ponerme la camiseta de Vélez si yo soy de Boca?'. Bueno, ella tiene que apoyar a su papá donde esté".