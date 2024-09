La situación de la Selección de Chile es preocupante en las Eliminatorias Sudamericanas. Los de Ricardo Gareca se encuentran en la novena posición de la tabla y se están quedando afuera del Mundial 2026. En la última doble jornada de las clasificatorias, los trasandinos perdieron los dos partidos: ante Argentina de visitante y frente a Bolivia en condición de local en un Estadio Nacional que tuvo muy poco público.

La gran polémica de la tarde se dio a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Chile lo empató. Por aquel entonces, el visitante lo ganaba por 1 a 0 y la presión era mucha, pero así y todo lo que hizo Eduardo Vargas fue claramente una acción totalmente cuestionable. Carlos Lampe -arquero boliviano con pasado en Boca- recibió un pase y al controlar siente un dolor en su tendón de Aquiles, por lo que cae al piso. Vargas toma la pelota y se la lleva hacia el arco y marca el gol, pero casi ni lo grita porque sabía que el portero visitante se había lesionado. Minutos más tarde, Bolivia marcó el 2 a 1 que terminó siendo definitivo.

Lampe habló del gol de Vargas

“No le reprocho nada porque imaginate que no haga el gol, iba a tener muchas críticas. Ellos sentían la presión del partido, por más que no haya estado a full el estadio, se sentía la presión, por los resultados anteriores. Yo sé que él se dio cuenta que me había pasado algo grave. Estoy por dar un pase, me caigo y levanto la mano, es notorio. Un jugador sabe cuando un colega se lesiona grave dentro de la cancha”, afirmó Carlos Lampe en diálogo con Olé. Cabe remarcar que el arquero padeció la rotura del tendón de Aquiles.

Carlos Lampe se retiró en camilla. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Desde lejos lo podés ver como resbalón, como dijo Ricardo (Gareca), como otra cosa. Pero él estaba muy cerca, sé que se dio cuenta de mi gravedad, y quizá escuchó, porque sonó fuertísimo, fue un latigazo y se oyó en el momento. Yo sabía que me rompí el tendón de Aquiles. Apenas ingresaron los médicos, me preguntaron qué me había pasado y yo les dije ‘me rompí el tendón”.

¿Qué le hubiese gustado que haga un compañero suyo?

“Si es un compañero mío, prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada. Creo que lo que Chile sí debió hacer era ver cómo resolver la situación cuando yo salí en camilla. Podrían haber dejado que Bolivia hiciera el gol, pero luego igualmente la justicia divina hizo lo suyo”, dijo Lampe en diálogo con Cope.

También dijo: “Tampoco es que él me haya lesionado, me lo hice solo. Sucedió tal cual como lo vieron, yo queriendo dar un pase, no pude darlo. Se me inmovilizó, me tuve que tirar al piso. Es la primera vez que me lesiono en mi carrera. Ahí ni atinás a agarrar la pelota, hice un control bueno y se me abre una línea de pase, justamente al central que me la pasó”.

“Controlé, apoyo el pie derecho y sentí el latigazo, levanté la mano para que sepan la magnitud. No me fijo en eso, he recibido tanto apoyo de tanta gente que ni conozco… Estoy muy agradecido, son cosas que te levantan el ánimo, te hacen sentir bien. Me he caracterizado por tratar de ser buen colega, buena persona y hacer todo lo mejor posible. Quizá por eso me ha escrito mucha gente que ni conozco y no sé ni cómo consiguieron mi teléfono”, concluyó Lampe.

Chile 1 – 2 Bolivia