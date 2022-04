Desde que los dirigentes de Boca lograron adquirir a Daniele De Rossi, fueron incontables los jugadores que se encuentran en Europa y manifestaron su deseo de poder vestirse con la azul y oro. Así fue como aparecieron figuras de la talla de Lucas Torreira y Edinson Cavani, además del ya retirado Marco Materazzi.

Mientras todos los fanáticos del fútbol se encuentran con los ojos puestos en lo que será el sorteo correspondiente al Mundial de Qatar (aunque también hay selecciones que deben disputar el repechaje buscando un lugar), se conoció el deseo de llegar al Xeneize por parte de un jugador que tiene serias chances de presenciar la Copa del Mundo.

A lo largo de las últimas horas, quien lo confirmó fue el ex DT de Boca, RodolfoArruabarrena. Actualmente, el Vasco se encuentra dirigiendo a la Selección de Emiratos Árabes Unidos y, en diálogo con TyC Sports confesó la 'locura' que quiere cometer uno de sus principales futbolistas: Abdullah Al-Naqbi.

"Lo tuve un año en Al Wasal, después en Shabab. Por suerte agarró confianza, tuvo dos años muy buenos y confío en él. Es fanático del fútbol argentino, también le gusta el Che Guevara y Cuba. Es un lindo personaje. Hacía buena dupla con el argentino Mauro Navas", manifestó Arruabarrena. Claramente, Al-Naqbi es más argentino que el dulce de leche. Pero también dio diversas características de cómo juega el volante, a quien considera como "muy aguerrido".

"Es un chico que cuando llegué yo estaba en Al-Dhafra, me gustaba mucho. Es un medio aguerrido, tiene llegada y buena pegada. A veces siento que pierde la pelota a propósito para recuperarla. Estando en Al-Dhafra lo pedí y el club me dijo que era muy difícil porque tenía un salario alto, pero estando en Alemania un día lo veo venir caminando y me dijo que quería jugar acá", describió el ex DT de Boca, quien resultó campeón en 2015.