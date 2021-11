Boca le ganó a Aldosivi y Agustín Almendra marcó el primer gol. El mediocampista aprovechó un rebote fortuito y abrió la cuenta a los 15 minutos del primer tiempo para que la noche empiece bien para su equipo.

Pero luego el volante preocupó a todos los hinchas. En el arranque del complemento, sintió una molestia en el gemelo y pidió el cambio. En su lugar entró Eduardo Salvio. ¿Está lesionado el juvenil?

Tras el encuentro, el propio Almendra habló de su situación y tranquilizó a la gente de Boca. "No tengo nada, ninguna lesión. Salí porque estaba cansado", explicó.

"Creo que cada jugador agarra confianza con el correr de los minutos y eso me está pasando", señaló el mediocampista. Y aseguró: "Me estaba costando un poco desde lo físico pero de a poco voy volviendo. Y me pone contento además poder convertir".