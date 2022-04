Estuvo poco en Boca y se fue a Europa pero se quedó con ganas de más: "Ojalá me toque volver"

Estuvo solo seis meses en Boca: solo llegó a jugar 20 partidos oficiales (16 como titular), en los que marcó dos goles. Sin embargo, pudo mostrar toda su calidad y llegó a ser importante para el equipo en un momento complicado. Su salida fue abrupta pero aún así él se quedó con un buen recuerdo: Alexis Mac Allister no descarta un segundo ciclo en el Xeneize.

En "ESPN F12", Mariano Closs le dijo al volante: "Tendrías que tener una revancha el día que se te ocurra". Y él no terminó de entender el comentario: "No sé si una revancha... Sigilosamente me mataste un poquito jaja, ¿creés que los seis meses fueron malos?". "Noo, que fueron cortos, eso digo", le respondió el conductor. Aclarado el tema, Alexis dio su postura.

"Se dio así, la situación fue rara: ir por solo un año, sin opción de compra. Y después las decisiones que se tomaron. Fue corto, sí", mencionó el hijo del "Colo", campeón con Boca en la década de los '90. Alexis fue una pieza importante para el Boca de Gustavo Alfaro pero se fue en enero de 2020: el Brighton de Inglaterra, club dueño de su pase, pidió que se sume.

Esa salida le dejó una espina a Mac Allister, quien siente que podría regresar al club en un futuro no muy lejano: "Ojalá que el día de mañana me toque volver en algún momento. Pero bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida". De todas formas, aclaró: "Es mejor vivir el presente y disfrutarlo y eso es lo que estoy haciendo".