Ex Boca revela detalles de su salida: ''De 10 cosas que me prometieron me cumplieron 2''

No todos los futbolistas tienen la posibilidad de consolidarse en la primera división del fútbol argentino. Principalmente cuando se trata de los equipos considerados grandes en los que la competencia es aún mayor. Tal fue el caso de Oscar Trejo, actualmente en el Rayo Vallecano, que en una charla con Bolavip recordó su salida de Boca Juniors cuando apenas era un juvenil.

''Yo creo que no podía hacer nada. Porque al final, hoy en día con el diario del lunes y teniendo experiencia como es el negocio del fútbol, sí podría hacer algo, pero en ese momento yo estaba totalmente desnudo por el desconocimiento que tenía'', cuenta el actual capitán del conjunto madrileño a raíz de las presiones que recibió por parte de su representante de aquel entonces para que saliera del Xeneize con apenas 17 años.

Sobre el mismo asunto, Oscar Trejo, en la entrevista que le brindó a Bolavip en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, amplió: ''Soy un chico sencillo, noble, que si me dicen va a pasar esto, creo. Me lo pintaron como lo mejor y de 10 cosas que me prometieron me terminaron cumpliendo dos y el que quedó mal parado fui yo''.

Asimismo, reconoció que la adaptación a la vida en Europa no fue fácil: ''Al principio me costó porque quería estar en un lado y no lo conseguía. A partir del segundo año en Mallorca pude decir basta porque hasta el momento pensaba volver a Argentina y dejar de jugar. Realmente la pasé muy mal. Solo yo y mi familia sabemos lo que sufrí''.

Para cerrar, confesó que se volcó a la psicología deportiva para superar el desánimo: ''Conocí a Marcelo Roffe (psicólogo deportivo de la Selección Argentina) cuando estuve en la Sub 15. Pude seguir haciendo terapia con él vía Skype y cuando iba a Argentina lo veía. Fue un proceso bueno, le agradezco siempre, estamos en contacto. Fue la forma para poder mirar para hacia adelante. Ese sentimiento de culpa me lo pude sacar porque era infeliz jugando''.