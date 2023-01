Boca y Racing se midieron en el primer partido oficial del 2023 en el fútbol argentino y fue victoria para los de Fernando Gago en un duelo lleno de polémicas arbitrales pero que tuvo la más cuestionable de todas en el final del encuentro.

Iban 90 minutos ya y el empate 1 a 1 alentaba a que el cotejo se defina en el tiempo suplementario, pero en el último minuto, Agustín Sandez se arrojó al suelo a tapar un remate de Jonathan Gómez y tras pegarle en la mano, Fernando Rapallini decidió cobrar el penal que terminaría por darle el triunfo y el título en Al Ain a Racing cuando Gonzalo Piovi convirtió desde los doce pasos.

Claro, la mano existió pero desde Boca alegaban que fue en un movimiento natural (le pega en la mano con la que se apoya en la barrida) y producto de un rebote, por lo que son instancias en donde una mano no debería cobrarse. Incluso con VAR, Rapallini decidió no ir a chequear la jugada y convalidó el penal que definió la Supercopa Internacional.

Ya de regreso en Argentina tras el viaje a Medio Oriente, el colegiado principal de aquel polémico encuentro del pasado 20 de enero rompió el silencio y habló sobre las cuestiones arbitrales que en Boca tanto protestaron.

En diálogo con "PuroBoca", Fernando Rapallini expresó: "El penal lo vimos en la cancha, el asistente y yo, y lo confirmó el VAR. No hay nada que ir a ver al monitor, al contrario, hubiera generado más confusión porque hubieran entendido o pensado que el VAR me llamaba para rectificar y no para ratificar, y volver con penal hubiese sido para confusión, eso es todo". De esta manera, el árbitro confirmó el motivo por el cual no recurrió a ver la jugada desde el asistente camarográfico. ¿Qué opinás?