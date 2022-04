No todos los entrenadores logran irse bien de los clubes. Y si bien su salida de Boca no fue como él esperaba, lo cierto es que su ciclo incluyó dos títulos, aunque también varias derrotas frente al River de Marcelo Gallardo. Años después de su partida, ahora Rodolfo Arruabarrena se animó a hablar de un posible regreso al Xeneize.

En una charla con "Super Mitre Deportivo" (Radio Mitre), el actual director técnico del seleccionado de Emiratos Árabes Unidos confesó que por ahora solo piensa en su trabajo actual. "Me desvela dirigir un Mundial y hacer historia con esta selección", señaló. Por ahora está en el repechaje para entrar a Qatar 2022.

¿Qué dijo el "Vasco" sobre su etapa en Boca? En primer lugar, lamentó un error que cometió: "Cuando estuve en Boca traté de no confrontar, hoy quizá iría más al roce, pero me fui tranquilo. Creo que mi trabajo en Boca fue bueno, pero podría haber sido mejor".

"Tuve opciones de volver a Argentina, pero no vuelvo por una decisión familiar", reveló Arruabarrena. Si bien comentó que lo seduce volver a Boca, aclaró que no es tan fácil que eso se dé: "Obviamente de llegar el momento, si hay posibilidades de volver a Boca, mi corazón me va a llevar a decir que sí, pero no creo que ocurra en estos próximos años". Sobre la actualidad del club, aseguró: "A Riquelme por lo que hablé lo veo entusiasmado y con ganas".