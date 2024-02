Aunque el fútbol llevó a Rodolfo Arruabarrena a destinos exóticos en los últimos años en los que trabajó como entrenador en Qatar, Egipto y Emiratos Árabes, siempre se mantuvo pendiente de la actualidad de Boca, equipo del que formó parte de un exitosísimo ciclo como jugador y en el que también trabajó como director técnico.

El exdefensor tiene una posición ideológica opuesta a la de Juan Román Riquelme en lo que a la gestión del club se refiere y también marcó una postura diferente a la de su excompañero en algunos aspectos futbolísticos, como la valoración de Frank Fabra, a quien llegó a dirigir.

“Tiene muchísima calidad y ha mejorado en algunas situaciones defensivas. Yo lo he tenido poco y no se de su profesionalidad pero muchas veces, como en Abu Dabi en la final contra Racing, lo he visto gordo“, dijo el Vasco sobre el colombiano en una entrevista concedida a Super Mitre.

Analizando la última final de Copa Libertadores perdida ante Fluminense, dijo entender el enojo de los hinchas que, como se vio en las últimas presentaciones del Xeneize en La Bombonera, todavía está presente. “Todavía es reciente y el error quedó. Un jugador de esas características, con ese nivel, no puede cometer ese error. Mi opinión está más cerca de la del hincha. Lo putee como nunca, más que cuando fui su entrenador“, reconoció.

En la vereda opuesta a la de Frank Fabra, Arruabarrena situó a Edinson Cavani, que también está siendo resistido por un importante número de hinchas, especialmente por su sequía goleadora. “Es un jugador diferente. En su mejor momento, las situaciones las generaba él solo. Hoy en día necesita del equipo. Lo mejor que le aporta a Boca es su profesionalismo, es un ejemplo”, destacó.

“Me gustaría volver a Boca”

Rodolfo Arruabarrena calificó a Boca como el mejor equipo del mundo y confesó que nunca había imaginado que Juan Román Riquelme pudiera tener intenciones de ser presidente. “Me gustaría volver algún día”, reconoció. Pero avisó: “Hoy lo veo muy lejano”.

¿Cuántos títulos ganó Arruabarrena como entrenador de Boca?

Rodolfo Arruabarrena llegó a Boca como entrenador a mediados de 2014, nada menos que para reemplazar a Carlos Bianchi. Al año siguiente, fue campeón del Torneo de Primera División y de la Copa Argentina.