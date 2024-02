El Vasco Arruabarrena le pidió disculpas a Frank Fabra: "He hecho daño"

Después de unas declaraciones contra Frank Fabra que hicieron ruido en el Mundo Boca, Rodolfo Arruabarrena pidió disculpas. El entrenador había dicho que insultó al colombiano “más que cuando era su entrenador” por su expulsión en la final de la CONMEBOL Libertadores 2023, pero hizo un mea culpa.

“El otro día salí en una radio y tuve unas palabras desafortunadas. Opiné sobre Fabra y los silbidos, haciendo pública una opinión que no tenía que ser pública”, reconoció el exfutbolista del Xeneize en diálogo con Ubaldo Fillol en Instagram. “Por eso le pido disculpas a Fabra de manera pública”, agregó.

“Siempre fui en contra de que los exjugadores declaren en contra de un jugador actual. Yo sé que Fabra es un buen pibe, un buen compañero y por eso estuvo en Boca todos estos años. Dije una opinión que me la tenía que haber guardado porque he hecho daño, seguramente”, expresó el Vasco.

Cerrando el tema, explicó: “Entiendo que pueden ser aceptadas o no. Sigo opinando lo mismo pero después de todos los comentarios que hubo hacia Fabra, tengo que pedir disculpas. Quería dejarlo en claro”.

Qué había dicho Arruabarrena sobre Fabra

En diálogo con Radio Mitre, el Vasco declaró: “Tiene muchísima calidad y ha mejorado en algunas situaciones defensivas. Yo lo he tenido poco y no se de su profesionalidad pero muchas veces, como en Abu Dhabi en la final contra Racing, lo he visto gordo“.

“Todavía es reciente y el error quedó. Un jugador de esas características, con ese nivel, no puede cometer ese error. Mi opinión está más cerca de la del hincha. Lo putee como nunca, más que cuando fui su entrenador“, reconoció.