En más de una ocasión, Boca buscó repatriarlo. Si bien no lo consiguió, ilusionó a todos los hinchas. ¿Volverá?

Desde que Juan Román Riquelme tomó las riendas del aparato futbolístico dentro del mundo Boca, su obsesión fue poder conformar un plantel con un mix entre jugadores de jerarquía y experiencia, junto con juveniles de la institución. En parte lo consiguió, pero aún le queda otro ítem más por cumplir: generar un gran sentido de pertenencia.

A partir del retorno de Facundo Roncaglia, y a pesar de que Riquelme buscó poder repatriar a Éver Banega, los hinchas le realizaron más de un pedido para que uno de los tantos jugadores que dieron, al menos, una vuelta olímpica con la camiseta azul y oro, pegue la vuelta.

Si bien no se produjo en este mercado de pases, desde el Consejo de Fútbol trataron de convencer a Jonathan Calleri para volver al país y que, una vez más, se pusiera los colores de Boca. Y fue el propio delantero, que actualmente milita en las filas de São Paulo, quien se refirió a la posibilidad.

"Siempre hay acercamientos y la gente pregunta, pero mi idea fue jugar en Europa", confesó en diálogo con TNT Sports, donde también aseveró por qué motivo retornó al fútbol brasileño: "La verdad que el fútbol europeo y la vida allá son totalmente diferentes. Pero la verdad que tenía otra vez ganas de volver a jugar en São Paulo, tuve un paso acá corto pero muy intenso", soltó.

Calleri regresó al fútbol brasileño a mediados de 2021, pero aún no tiene intenciones de marcharse: "Es un club muy grande en el que hoy me siento importante, mi idea es tratar de quedarme acá mucho tiempo", manifestó. Y si bien quiere seguir a las tierras paulistas, no le cerró la puerta al Xeneize.

"Soy un agradecido a Boca, es uno de los mejores clubes del mundo. Hoy creo que mi puesto está cubierto por Benedetto y Vázquez, dos grandes 9. El día de mañana nunca se sabe, pero estoy muy agradecido a todo lo que me dieron", confesó sobre el final de la entrevista, donde Calleri terminó de ilusionar a los hinchas que, a través de las redes sociales, le piden que regrese. ¿Se dará?