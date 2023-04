Fue campeón mundial con Boca y le dio un consejo a Riquelme en la búsqueda del DT: "Personalidad, no perfil"

Si Boca tiene o no cerrado ya al que será su nuevo entrenador, más allá del momento en que se decida hacer el anuncio oficial, es algo que solo saben Juan Román Riquelme y algunos miembros del Consejo de Fútbol de su más absoluta confianza. La incertidumbre tiene impaciente a los hinchas y las demoras generan sospechas de que algo podría haber vuelto a fallar.

En el caso de que la directiva Xeneize no esté convencida todavía del nombre que ponga fin al interinato de Mariano Herrón, un exjugador y campeón mundial con el club, se permitió dar un consejo al vicepresidente y compañía relacionado a qué es lo que necesita el plantel en este momento.

Se trata de Darío Felman, campeón no solo de las primeras copas Libertadores e Intercontinental que puso Boca en sus vitrinas, en 1977 y de la mano de Toto Lorenzo, sino también de los torneos Metropolitano y Nacional de 1976. En su opinión, en el fútbol argentino hay opciones de nivel, por lo que no hace falta recurrir a técnicos extranjeros o que estén trbajando en el exterior. Además, puso como requisito prioritario la personalidad para asumir un puesto caliente en un año difícil.

"Para mí hay suficientes entrenadores capacitados en Argentina para dirigir a Boca, no creo que sirva uno brasilero. Para elegir a un entrenador, no me fijaría en su perfil sino en su personalidad", expresó en diálogo con el programa Boca de Selección, de Radio Del Plata.

Consultado por el candidato que cree que pueda cumplir con los requisitos que él mismo enumeró, Felman se inclinó por el actual entrenador de Tigre: "Yo probaría con Diego Martínez porque ya sabe lo que es sufrir. Me gusta porque viene de abajo", explicó.