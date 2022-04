Leonardo Suárez se formó en las divisiones inferiores de Boca y tuvo su debut en Primera División en 2014. A pesar de todo lo que prometía como futbolista, solo jugó dos partidos oficiales en ese año y luego se marchó al Villarreal de España. En su momento no hubo claridad en torno a su salida y ahora él mismo dio su versión de los hechos.

"Fue algo raro. Yo me fui con 18 años al Villarreal. Mucho se habló que me fui por 'la patria potestad', que me fui gratis sin dejarle un peso al club y otras mentiras. Eso no fue así. Nunca lo dije porque no quise quedar mal con Boca ni crearle un problema ni armar polémica. Pero a mí me compró el Villarreal", manifestó Leo en diálogo con el medio partidario "Puro Boca".

El futbolista aclaró: "Lo hablé con mi representante Marcelo Lombilla y mi familia porque en Argentina había mucha inseguridad y decidimos irnos a España. Era una chance para crecer futbolística y económicamente. Fue una decisión muy buena porque ahora mi familia vive allá y están muy contentos".

Suárez quiso aprovechar la oportunidad para contar que sí le dejó dinero a Boca. "Yo me fui triste del club porque todos se la agarraron conmigo porque se dijeron mentiras. Yo pensé mucho en el club, me quedaban seis meses de contrato y podía irme libre pero lo primero que le dije a mi representante es que si yo me iba quería que Boca reciba dinero", sostuvo.

"Boca fue mi casa, donde me criaron. Boca me dio todo. No quería quedar como un desagradecido. Villarreal me compró. Nunca quise hablar, esta es la primera vez que cuento todo esto", cerró Suárez. Luego de siete años en el Vilarreal (entre el equipo B y el de Primera), jugó en Valladolid y Mallorca y luego pasó al fútbol mexicano: tras una etapa en América, ahora integra el plantel de Santos Laguna.