Ricardo Gareca volvió a aparecer en el Mundo Boca en las últimas horas. Constantemente vinculado con ser un posible DT en la Ribera, el Tigre habló en exclusiva con ESPN sobre esta cuestión por primera vez desde que lo empezó a vincular como un hipotético entrenador xeneize.

"Si me llama un club de la Argentina dirigiría. En Boca tuve una historia que el hincha no olvida, pero no son los que deciden más allá de que puedan opinar. Los dirigentes son los que definen y tienen que estar convencidos de contratarme, cosa que no ha ocurrido. Nunca se inclinaron por mí. Soy muy respetuoso de la opinión de los hinchas", reveló el ex DT de Vélez y de la Selección de Perú.

Sin embargo, no solo se quedó en esto referido al mundo Boca, ya que también dialogó acerca de cuestiones de la actualidad reciente de Boca como la salida de Carlos Zambrano del club, a quien conoce de su paso por la seleccion incaica. El defensor se marchó conflictuado con el Xeneize a fines del 2022 con el pase en su poder y sobre su paso por el club, Gareca no tuvo filtro.

El Tigre manifestó: "Zambrano, viste, tiene todas las condiciones, pero jugar en Boca requiere de una inteligencia además de condiciones. No está en cualquier lugar, se necesita de una inteligencia, a veces es más importante que las condiciones futbolísticas", siendo duro su su ex dirigido que actualmente milita las filas de Alianza Lima.

Luego, detalló a que quiso referirse en base a esto: "Se necesita decidir, tomar decisiones es difícil. El jugador debe tomar decisiones inteligentes, el jugador de Boca debe evitar que se lo expulse, si de pronto entra en un conflicto debe saber en qué momento parar, debe tener una personalidad importante. Zambrano la tiene, no es que no la tenga, lo he hablado con él y le he remarcado esto. Era muy temperamental". ¿Coincidís con Gareca?