Desde el inicio del mercado de pases hace poco más de dos semanas que en Boca tienen claro que lo mejor que puede pasar con Gastón Ávila es darlo a préstamo, ya que para Sebastián Battaglia es el sexto defensor en la consideración detrás de Izquierdoz, Rojo, Zambrano, Figal y Gabriel Aranda.

Por eso, y por la proyección que tiene de cara a futuro como talento en la defensiva, es que desde el Xeneize pretenden cederlo y en esa cuestión aparecía nuevamente Rosario Central como posible candidato para quedarse con el Gato. Es que el zurdo surgió en las inferiores canallas y estuvo en 2021 cedido ganando rodaje. Y mientras esperaban en Rosario que una vez más regrese a su ciudad natal para vestir la camiseta azul y amarilla a rayas verticales, el cambio de rumbo del club académico podría afectar el futuro de Ávila.

¿Qué pasó en Central? Tras solo 10 partidos al mando y por diferencias en el rumbo del equipo con la dirigencia, el entrenador Leandro Somoza dio un paso al costado y dejó de ser el DT del Canalla. "No estamos por el mismo camino con el proyecto deportivo. Estoy tranquilo, la sensación es rara porque no me gusta salir así de estas situaciones, pero esto no daba para más. Uno viene reclamando una coherencia y un orden desde el arranque de este nuevo proyecto que obviamente no estuvieron nunca", manifestó de manera contundente en la conferencia de prensa en la que determinó su salida.

En este contexto, y ante la nueva urgencia en el club rosarino de buscar un entrenador antes que los refuerzos, la salida de Gastón Ávila desde Boca a Rosario Central podría estancarse. Las negociaciones se habían vuelto turbulentas porque el Xeneize pretende que el defensor extienda su contrato antes de partir pero él se negaba.

Mientras tanto, Boca no lo está convocando para los enfrentamientos por Liga Profesional porque su salida era casi un hecho, pero ahora podría complicarse un poco ante el cambio de rumbo en Central. Desde España también hubo sondeos por Ávila, por lo que siendo en el Canalla o en otro club, parece ser un hecho su salida a préstamo de Boca.