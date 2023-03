Ibarra le puso punto final al misterio: reveló si seguirá o no ligado a Boca

Hugo Benjamín Ibarra venía tambaleando después de aquella dura derrota como local de Instituto de Córdoba. El entrenador había quedado en la cuerda floja y tenía varios boletos comprados para dejar de ser el director técnico de Boca Juniors.

Finalmente, el Negro siguió adelante y dirigió el compromiso contra Olimpo de Bahía Blanca por la Copa Argentina. Boca ganó por 2-1 pero no conformó en lo más mínimo desde lo futbolístico. Y esa pareció ser la gota que rebalsó el vaso.

Es que, una vez retornado de España, Juan Román Riquelme, vicepresidente del conjunto Xeneize, mantuvo una reunión con Ibarra. Allí fue cuando la directiva de Boca le comunicó al exdefensor que no seguiría siendo el estratega del primer equipo.

Así las cosas, muchos comenzaron a preguntarse si Ibarra continuaría ligando al club, ya que antes de hacerse cargo de la dirección técnica se estaba desempeñando en las categorías inferiores. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

"¿Si seguirá ligado o no a Boca? Por ahora no, no lo pienso. Más adelante quizás", exteriorizó el saliente Ibarra en medio de sus declaraciones a los medios de comunicación, descartando cualquier posibilidad de seguir en el Xeneize.