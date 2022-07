Después de que se generara muchísimo revuelo respecto al futuro de Carlos Izquierdoz con la camiseta de Boca, ya que por segundo partido consecutivo no será tenido en cuenta por Hugo Ibarra, el flamante entrenador del plantel profesional tras la salida de Sebastián Battaglia.

Si bien en el duelo ante San Lorenzo no estuvo por una decisión del propio Ibarra, de cara al choque frente a Talleres, el defensor central no figura siquiera entre los convocados y a todos los hinchas les llamó la atención. Sin embargo, el DT rompió el silencio y confirmó el motivo.

"Cali tuvo una molestia, no entrenó y no concentró. De hecho, hay un parte médico. Es un gran profesional y no hay mucho más para decir", explicó el ex lateral derecho en conferencia de prensa, después de haber confirmado el equipo con el que saldrá a La Bombonera.

Al momento de emitir el comunicado oficial, en donde notificaron el estado de salud de Izquierdoz, desde Boca afirmaron que padece un traumatismo en el tobillo izquierdo. Por ese motivo, Hugo Ibarra determinó que el ex Santos Laguna no forme parte de la nómina.