Pablo Migliore tuvo el privilegio de ser futbolista de Boca y de compartir plantel con varios de los ídolos históricos del club de la Ribera. De hecho, tiene una gran amistad con Martín Palermo. Pero en esta oportunidad sorprendió a todos con una increíble anécdota junto a Juan Román Riquelme.

En una charla con Alejandro Fantino en "ESPN Show", el exarquero contó una historia que nadie sabía. "A Román siempre lo admiré y respeté. Es más, tengo recuerdos... Posada de los Pájaros, en Tandil. Terminar de entrenar en la pretemporada fusilado, muerto. Y me decían de tomar sol...", comenzó.

El "Loco" explicó lo que sucedió un día, luego de una práctica. "A ellos dos, Martín y Román, los picaba un mosquito y ya los cuidaban. Pero a los pibes nos mataban, yo terminaba muerto... Y un día Román me dice: 'Voy a ir a patear unos tiros libres'. Bueno, vamos", tiró.

La sorpresa fue cuando confirmó cómo le fue contra Román: "Puso 14 pelotas y 13 goles me hizo. La que le erró pegó en el travesaño y se fue por arriba". E incluso agregó: "Estaba lleno de gente en el alambrado, no llegué a ninguna. Yo te juro que me tiré en todas, porque estaba lleno de gente y yo le quería sacar una pelota. Pero ni a una llegué". Fantino no lo podía creer.