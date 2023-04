El capitán del Xeneize criticó duramente a un ex compañero suyo que participó de la última cita mundialista.

Falta poco más de un mes para la vuelta de Marcos Rojo, quien continúa en el tramo final de su recuperación por la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en octubre del año pasado y por la cual se ha perdido los últimos 29 partidos que disputó Boca, en los que fue una baja sensible para la defensa.

Mientras sigue con su recuperación, el capitán del Xeneize habló con el programa Líbero de TyC Sports, en donde se refirió en particular al nivel de Harry Maguire, quien fue su compañero en el Manchester United durante sus últimos seis meses en el elenco inglés, para luego regresar a Estudiantes de La Plata.

"Antes de volver a Estudiantes estaba muy bien en Inglaterra, estaba jugando la Europa League, y estaba re caliente con el técnico porque jugaba Maguire, que ahora lo sacaron y por suerte juega Licha Martínez", comenzó. Y agregó: "El técnico era Solskjaer, fui a la oficina de él y le dije que me ponga o me deje ir, y me dijo que lo pagaron caro, por lo que tenía que jugar si o si".

Además, lo criticó por sus errores que le han costado goles al equipo ahora dirigido por Eric Ten Hag: "Ya desde ese tiempo se mandaba cagadas y yo decía que me ponga porque este todos los domingos se mandaba alguna".