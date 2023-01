Mientras que Ibarra define los convocados para viajar a la serie de amistosos en San Juan, en la que Boca se enfrentará ante Independiente y Everton de Chile, previo a la Supercopa ante Racing, algunos jugadores que no son tenidos en cuenta entrenan diferenciado a la espera de definir su futuro.

Pensando en el mercado de pases, Boca aún no ha podido incorporar jugadores. El principal objetivo, es traer por lo menos dos defensores centrales (Merolla podría ser uno), y otro de los objetivos es la incorporación de un centrodelantero para competir tanto con Benedetto como con Vázquez.

Justamente en la zona ofensiva, en la que tiene muchas variantes, uno de los jugadores que volvió de su préstamo volverá a ser cedido. En este caso, quien no seguirá en el Xeneize es Luciano Giménez Alanda, el delantero categoría 2000, que venía de una cesión en Chaco For Ever, en donde jugó 29 partidos y marcó 2 goles.

Según informan en TNT Sports, el delantero de 22 años acordó su salida de Boca para estar a préstamo por un año en Chacarita, club de la Primera Nacional. Esta, es la tercera cesión del juvenil, que además pasó por Central Norte de Salta en el 2021, donde disputó el Torneo Federal A.