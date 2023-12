Martín Palermo rompió el silencio tras las elecciones en Boca en donde partía como candidato a entrenador por la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri y que se vio derrotada ante la fórmula de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal. En sus declaraciones, el ídolo xeneize y ahora ex DT de Platense no tuvo filtro y apuntó contra JRR por las negativas que tuvo para dirigir al club de la Ribera.

En diálogo con Radio la Red, Palermo soltó contundentemente: “Creía que después de Guillermo (Barros Schelotto) pude ser yo el técnico de Boca, porque le tocó al Vasco (Arruabarrena), a Guillermo, Ibarra y Battaglia. Pero no creo que Riquelme me llame para ir a Boca, y si lo hace es por algún interés. Somos distintos con Román. Nos respetamos dentro de la cancha. Cuando es así, no conectás, por más que lo quieras hacer por Boca. Para que mentirle al hincha de Boca, la convivencia con Román no duraría nada. Yo me veo sentado en el banco, como técnico del club, aunque tendré que esperar 4 años para ser DT“.

Luego de estas fuertes declaraciones contra Riquelme, Palermo volvió a hablar este jueves en ESPN F12 y volvió a pisar a fondo acerca de la chance negada que tuvo para ser el entrenador de Boca.

Allí, el “Titán” comentó las veces que estuvo cerca de asumir en el Xeneize en cuestiones vinculadas a la política: “En la elección anterior, (José) Beraldi y (Christian) Gribaudo intentaron llevarme. Después ni en la etapa de (Daniel) Angelici en los dos períodos ni en esta gestión me buscaron. Ahora (con Andrés Ibarra) me permitían tener la posibilidad de dirigir a Boca“.

Además, profundizó en la cuestión del porqué entrenadores con poca experiencia como Hugo Ibarra y Sebastián Battaglia tuvieron la chance de dirigir a Boca por su mote de ídolos del club y él no. “¿Tuve que hacer un buen campeonato con Platense para creer que estoy preparado para dirigir a Boca? Sin desmerecer a Ibarra y Battaglia, que lo hicieron sin haber dirigido antes en otro lado, a ellos se les dio su oportunidad“, señaló Palermo. Sobre esto, también, detalló: “Si dejás de ser interino y pasás a ser el técnico principal, ¿qué experiencia tenés? ¿Qué te avala? Respetando… he hablado con el Negro cuando la pasó mal, con Sebastián lo mismo“. Así, en la entrevista a ESPN, Martín Palermo no tuvo filtro para criticar a Riquelme en la elección de entrenadores para Boca, en donde lo excluyó.

Más declaraciones de Palermo

En la entrevista, Palermo destacó que tuvo charlas con Riquelme pero no para que ejerza el rol de DT en Boca, sino para pedirle jugadores cedidos en sus respectivos equipos: “En estos 4 años tuve charlas con Román y le agradecí al cederme jugadores. Por en esas charlas pudo haber existido ese café de por medio para ver si había alguna intención en su proceso ser DT de Boca. Pero no existió ninguna iniciativa. Entonces, si no lo hicieron antes, ¿por qué lo harán estos próximos 4 años?“, expresó el máximo goleador histórico de Boca.

Al margen de esto, Palermo esbozó que no tuvo la posibilidad de conocer el centro de entrenamiento de Boca que prontamente pasará a homenajear a Carlos Bianchi en su nombre. “No conozco Boca Predio, y a la cancha de Boca fui con Aldosivi y con Platense“, confesó MP en sus testimonios. Además, soltó que su única intención es dirigir a Boca cuando se encuentre libre y sin entrenar otro club cuando el Xeneize lo vaya a buscar. “No voy a cortar un contrato en un club por cumplir mi sueño de dirigir en Boca“, cerró.

¿Qué dijo Riquelme sobre Palermo como DT de Boca?

Hace escasas semanas, en medio de la campaña electoral en la que se encontraban en frentes diferentes, Riquelme fue cordial con Palermo pero se mostró distante: “Estamos agradecidos con él, puede hacer de su vida lo que quiera. Le tengo mucho cariño, hemos sido compañeros, disfrutamos mucho. Cada uno tiene una forma de vivir y yo estoy felíz con la mía“, expresó. En paralelo, existe una frase que manifestó en 2019 en donde sentenciaba su deseo de que Palermo sea el DT de Boca en algún momento.

“Ojalá Palermo algún momento dirija nuestro club. Lo mismo Battaglia. Nos han dado muchísimas alegrías. Soy hincha y estoy recontra agradecido a quienes nos dieron tantas alegrías“, señaló en noviembre del 2019, días antes de triunfar en las elecciones de aquel año en donde fue candidato a vicepresidente de Jorge Amor Ameal.