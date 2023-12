Martín Palermo emergió como el posible entrenador de Boca si las elecciones en el club de la Ribera eran favorables para la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Sin embargo, Juan Román Riquelme se impuso como Presidente, por lo que Diego Martínez quedó confirmado como el nuevo DT para el Xeneize, aunque aún no se oficializó su arribo por cuestiones burocráticas.

Luego de que sus chances de dirigir a Boca inmediatamente mermaran, Palermo salió a hablar mediáticamente y fue tajante con JRR y con las decisiones que él ha tomado con el puesto de DT del cuadro boquense. Allí, no solo apuntó contra Román, sino que también sus testimonios estuvieron relacionados a las chances que tuvieron otros ídolos de Boca de comandar al equipo y la vinculó con la negativa que ha tenido él en este sentido.

Entre sus frases, Palermo cuestionó la elección de Hugo Ibarra y Sebastián Battaglia como entrenadores de Boca en relación a la inexperiencia de ambos. En diálogo con ESPN F12, el ahora ex técnico de Platense esbozó: “¿Tuve que hacer un buen campeonato con Platense para creer que estoy preparado para dirigir a Boca? Sin desmerecer a Ibarra y Battaglia, que lo hicieron sin haber dirigido antes en otro lado, a ellos se les dio su oportunidad“, señaló Palermo. Sobre esto, también, detalló: “Si dejás de ser interino y pasás a ser el técnico principal, ¿qué experiencia tenés? ¿Qué te avala? Respetando… he hablado con el Negro cuando la pasó mal, con Sebastián lo mismo”.

Estas declaraciones de Palermo no cayeron nada bien en el Mundo Boca, y por eso mismo, breves horas más tarde de sus testimonios, los protagonistas salieron a defenderse. Concretamente, quien lo hizo fue Sebastián Battaglia. En diálogo con “Boca de Selección”, el ex DT xeneize y de Huracán fue contundente contra el “Titán” y sus dichos. “Sé que Martín hizo sus declaraciones y se jugó sus fichas para dirigir la primera de Boca que es un sueño. Él me nombró diciendo que estuve dirigiendo sin estar en ningún club antes, pero dirigí Almagro y ayudé a (Julio César) Falcioni en Banfield”, expresó Battaglia.

Además, diferenció su ciclo del de Hugo Ibarra, en donde también señaló: “Con las declaraciones de Martín coincido en algunas y en otras no, pero yo tenía un proyecto a diferencia de Hugo, por eso no me pongo en la misma bolsa. No creo que haya sido igual. A mi me tocó agarrar el equipo casi último y clasificamos a octavos en la Libertadores 2022, ganamos la Copa de la Liga y clasificamos a la Copa 2023, que Boca termina llegando a la final“. Así, más allá de cuestionar las declaraciones de Palermo hacia él y hacia Ibarra, el entrenador se paró en una tercera posición y marcó su postura. El clima entre los ídolos de Boca y el puesto de entrenador sigue picante…

Battaglia habló nuevamente de su salida de Boca

El “León” se marchó del banco de suplentes de Boca a mediados de 2022, luego de la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians. En medio de las polémicas por sus declaraciones, en donde manifestó abiertamente que pidió por refuerzos que no llegaron y que fue un condicionante para la eliminación, más el conflicto de vestuario que hubo entre los jugadores y el Consejo del Fútbol, Battaglia terminó siendo despedido, y esta vez volvió a hablar de aquella situación que desembocó en su desvinculación del club de la Ribera.

“Mi idea era ser entrenador y cuando surgió la posibilidad de Boca, donde se veía como un proyecto, fui a la reserva con mi cuerpo técnico y se dio la posibilidad de conocer a todos los chicos. Después que se haya cortado todo por un cortocircuito que no lo voy a negar es otra cosa. No me gustó la manera en que se dio mi salida; está claro que no es lo correcto, lo que se debería hacer. Creo que fue demasiado excesivo”, cerró Battaglia.

Los números de Battaglia como entrenador de Boca

En los 11 meses que estuvo al mando del equipo de la Ribera, Sebastián Battaglia dirigió 55 partidos en donde ganó 32 encuentros, empató 12 y perdió 11. Además, levantó los títulos de la Copa de la Liga y la Copa Argentina, ambos en 2021. Luego, asumió en Huracán, en donde tuvo un muy mal paso y dio un paso al costado. Actualmente se encuentra sin club.