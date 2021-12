Gustavo Alfaro inició su etapa como director técnico de Boca a principios del 2019, todavía con el recuerdo muy fuerte de la final perdida ante River en Madrid. Aún así afrontó el desafío y, al parecer, quedó conforme con el trabajo que hizo a lo largo de toda esa temporada.

"Me tocó tomar un buen Boca. Golpeado, pero el proceso fue muy bueno", analizó el entrenador en una charla con "Líbero" (TyC Sports). "El vestuario estaba dolido por la derrota, pero de pie. Me tocó tomar un plantel que estaba golpeado cuando lo tomé y de pie cuando me fui", agregó.

Además, el "Lechuga" contó que en ese entonces usó una aplicación para estudiar al Millonario. "Hoy utilizo un programa de inteligencia artificial, que lo usan muchos equipos de Europa. Lo utilizan Boca y River también. Te miden los rendimientos físicos, tácticos, técnicos, cómo un equipo presiona, dónde, la capacidad que tiene para recuperar", explicó.

"Eso te da un índice de performance. Eso te da un nivel de rendimiento de equipo", indicó Alfaro. Y ahí reveló: "Cuando llegué a Boca, River estaba en un promedio de 93. Era top para Sudamérica. Boca estaba en un promedio de 86".

"Ese programa te dice que si hay una diferencia de 4.2, el equipo con esa ventaja tiene un 80 por ciento de las probabilidades de ganar un partido", sostuvo el DT. Y finalizó: "Cuando nos fuimos de Boca, estaba en un 92. Veíamos que Boca estaba en un nivel muy parejo a lo que estaba River".