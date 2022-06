Riquelme reveló lo que le dijo a Tevez antes de irse de Boca: "No podía"

Después de un partidazo en La Bombonera, en donde Boca volvió al triunfo en la Liga Profesional al vencer a Tigre por 5 a 3, Juan Román Riquelme se dispuso a dialogar con ESPN para repasar la actualidad del fútbol del Xeneize, el mercado de pases y distintas aristas que atraviesan el presente del club de La Ribera.

Uno de los temas que tocó Gustavo López estuvo relacionado a Carlos Tevez, ya que se rumorea que el Apache podría lanzar su carrera como entrenador en Rosario Central y también sonó para meterse a la política de Boca. "Cuando llegamos al club, todos pensaron que Carlitos no iba a continuar. Yo separo las cosas, a los ídolos hay que cuidarlos", comenzó a explicar el vicepresidente del Xeneize.

Luego, Román reveló detalles de la charla íntima que tuvo con Tevez antes de decidir que iba a dejar la institución a mediados de 2021. "Yo me senté con él y le dije que no podía irse así. Tenía que irse jugando a la pelota, disfrutando. Le dije que tenía que lograr que cada 15 días tuviera el cumpleaños más grande del país, acá en La Bombonera, con 50 mil personas", contó el actual directivo del club. Sin embargo, no hubo forma de convencer a Carlitos.

"Nosotros teníamos la ilusión de que él (Tevez) continúe con nosotros. Cuando dijo que no quería continuar le di un abrazo muy grande, él sabe que yo le tengo mucho cariño. Si ahora decidió ser entrenador, le deseo siempre lo mejor y puede contar con nosotros en lo que lo podamos ayudar", concluyó Juan Román Riquelme con un mensaje directo al Apache. ¿Cruzarán caminos otra vez?