Jugó en Boca con Riquelme y avisó que no descarta el regreso: "En algún momento voy a volver"

Se viene un mercado de pases con mucha intensidad para Boca. El consejo de fútbol ya se prepara para una ventana con mucha acción, tanto en renovaciones como en salidas y refuerzos para el plantel azul y oro. En este contexto, un exjugador del club se postuló para volver.

Su explosión con la camiseta del Xeneize se dio con Juan Román Riquelme como socio, quien lo ayudó a sumar sus primeras armas como futbolista. Su paso fue fugaz porque rápidamente se fue pero aún así siente un profundo cariño por el club y la gente y por eso está dispuesto a volver: Luciano Acosta se ofrece para ser una incorporación más.

En una charla con "Sportscenter" (ESPN), el delantero no ocultó su deseo de retornar a Boca, algo que ya mencionó en más de una ocasión. "Sueño con volver. A principios de año dije que quería volver y no se dio. Pero me gustaría. En algún momento voy a volver y sino volveré como un hincha más y estaré alentando a Boca", aseguró.

Acosta jugó 28 partidos oficiales en Boca durante el 2014, su único año en el club. Luego se fue a Estudiantes y su salida del país fue rumbo al DC United de la MLS de Estados Unidos. Allí estuvo cuatro años y después se fue al Atlas de México, pero en 2021 volvió a terreno estadounidense para sumarse al FC Cincinnati, donde actualmente se encuentra. ¿Volverá al Xeneize?