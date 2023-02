El Rojo optó por no contar con el defensor hasta que se esclarezca su situación contractual y en este contexto, desde Boca no descartan volver a la carga por él. Los detalles.

Boca se interesó por Sergio Barreto hace escasas semanas para reforzar la defensa pero por las trabas impuestas en las negociaciones de parte de Independiente, el central oriundo de Formosa no arribó a Brandsen 805. Con el jugador, el Xeneize tenía todo acordado con un millonario contrato, pero lo que pretendía el Rojo por su ficha estaba por encima de lo que ofertó el club de la Ribera y por eso las negociaciones caducaron.

Ahora, quedándole un año de contrato y rechazando la extensión en Independiente por cuestiones financieras, desde el club se tomó la decisión de que Sergio Barreto sea marginado del plantel hasta que se resuelva su situación contractual, ya sea con una renovación o con una salida en este mercado ante alguna oportunidad. Y teniendo en cuenta que apareció este conflicto en la actualidad del defensor, desde Boca se mostraron dispuestos a tomar una postura.

Según informó el periodista Augusto César en ESPN F12, el Xeneize estaría dispuesto a que, si la situación de Barreto persiste en el tiempo y es colgado en Independiente hasta diciembre del 2023, se le buscará una salida mediante un precontrato en junio, para que a partir del 1 de enero del 2024 forme parte del plantel de Boca.

En la actualidad, esto no puede hacerse ya que tienen que quedarle un máximo de seis meses de contrato en vigencia, por lo que, para esta maniobra, en la Ribera deberán esperar hasta mitad de año para elaborar esta estrategia y así sumarlo al equipo. Cabe recordar que, para buscarlo ahora, Boca primero deberá tener una salida al exterior para negociar un arribo desde otro club y eso aún no ha sucedido, por lo que no estaría en los planes incorporarlo antes de este plazo.

La oferta anterior de Boca por Barreto rondó los 2 millones de dólares por el 50% del pase, pero Independiente pretendía cifras cercanas al doble de dicho monto, por lo que no prosperaron las negociaciones. Ahora, con el defensor colgado hasta fin de año y sin renovar su contrato, el Xeneize podría adquirirlo un año más tarde, pero a coste cero.