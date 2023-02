Ricardo Gareca siempre fue un nombre que generó debate dentro del Mundo Boca. El entrenador sonó más de una vez en los últimos tiempos, pero nunca terminó de generar unanimidad puertas adentro. Su pasado como jugador, donde eligió pasar del Xeneize a River en un momento complicado, hace que toda una generación de hinchas lo miren de reojo.

"En un momento me descoló, parecía que había información muy cierta de todo, pero nunca recibí una llamado concreto", reveló el Tigre en diálogo con Equipo F de ESPN y agregó: "La única vez fue con Angelici, pero ya estaba en contrato con la selección peruana, no tenía la manera de salir".

Tras ser consultado si dirigiría en Argentina, fue contundente: "Sí". Al referirse a la particular mirada del simpatizante de Boca, fue claro: "En Boca tuve una historia que el hincha no olvida, pero no son los que deciden más allá de que puedan opinar. Los dirigentes son los que definen y tienen que estar convencidos de contratarme, cosa que no ha ocurrido. Nunca se inclinaron por mí. Soy muy respetuoso de la opinión de los hinchas".

"No contemplaría los hinchas, la gente es muy pasional, se puede tornar agresiva pero es lo más legítimo que tiene el fútbol. A nosotros viene un club, nos pone más dinero y nos vamos, pero el hincha no traiciona, es fiel, le puede llegar a doler", cerró sobre ese tema.

Sobre el desafío de dirigir al club de la Ribera, no anduvo con vueltas: "Yo me formé en Boca desde los 10 años, me probaron en todos lados. Así estuve dos años hasta que pasé a Novena División. Sé lo que es Boca, nadie me lo va a contar. Es difícil dirigirlo para un tipo como yo, no va a ser fácil porque tiene dando vueltas jugadores que ganaron muchas cosas y son técnicos. Como técnico no tendría problemas de nada, pero hay que ver los tiempos de cada uno".