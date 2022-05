Más allá de que la victoria de Boca está bien justificada si hablamos de rendimiento, en Bolivia quedó el gusto amargo de que el resultado es producto de un penal mal sancionado por el peruano Kevin Ortega. Todas las suspicacias en La Paz se potenciaron luego de que la policía local encontrara camisetas del xeneize en el vestuario de los árbitros.

Es por eso que, minutos después del partido, Andrés Costa (presidente de Always Ready) habló en Radio Mitre para manifestar la postura de su club al respecto. En primer lugar, dejó en claro un tema importante: “No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el Coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes”.

“Inmediatamente se comunicó eso a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó”, agregó el mandatario.

Sin dejar de lado la prudencia, el presidente de Always Ready metió a las autoridades del Xeneize en el lío: “La gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes… Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie”.

Por último, aclaró lo que más importa en tierras argentinas, que es qué harán en Conmebol: “Nosotros no queremos realizar una denuncia contra Boca ni pedir puntos. Para nada. Solamente queremos que se investigue y sancione a la terna arbitral, porque el reglamento está claro y prohíbe realizar regalos a los colegiados”.