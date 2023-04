Con Jorge Almirón como flamante nuevo entrenador de Boca, el Xeneize sigue transitando el primer semestre del 2023 y se espera que bajo la nueva dirección técnica se encauce el rumbo de irregularidad que atraviesa el plantel desde hace tiempo y levante tanto el rendmiento como los resultados de manera urgente.

Con promesas de que el próximo mercado de pases será movido y habrá varios cambios en el plantel tanto en altas como en bajas, en las últimas horas un constante anhelo de Boca le cerró las puertas al Xeneize de manera definitiva, por lo que ya no será una opción en caso que vuelvan a la carga por él.

En concreto, hablamos de Santiago "Ruso" Ascacibar. El volante central que regresó a Estudiantes a principio de año a modo de cesión desde el Hertha Berlín es de las grandes figuras de esta Liga Profesional y ha sido sondeado por Boca en reiterados mercados de pases, pero nunca se concretó su llegada a Brandsen 805.

Por las declaraciones que brindó este martes a D-Sports Radio a días del cruce entre Boca y Estudiantes, el ex Cremonese y Stuttgart cerró por completo la chance que en un futuro pueda vestirse de azul y oro. "Mi hermano me pide que juegue en Boca. Hasta que no vaya, me lo va a pedir igual. Cuando me retire se va a dar cuenta que no voy a ir. Nos reímos. Tengo la cabeza en Estudiantes, siempre quise jugar acá", expresó el "Rusito" poniendo un broche final a un coqueteo con el Xeneize que existió hace tiempo.

+ Lo que había dicho Ascacíbar sobre Boca hace tiempo

En junio del 2022, mientras se enccontraba en Europa y su retorno al Pincha parecía imposible aún, en diálogo con TyC Sports Ascacíbar sentenció: "Ahora estoy viendo y analizando el futuro, no sé cómo va a seguir. Dependiendo de las propuestas que vengan es lo que uno termina eligiendo. No sé si quiero volver o seguir en Europa, estoy a la expectativa. Mi hermano me vuelve loco; el más grande es fanático de Boca, entonces lo tengo todos los días que me dice: ‘Dale, vení. Vení a ganar algo’. Me hace el trabajo fino, por él ya estoy siempre ahí jugando, soy el cinco titular, soy el Chicho Serna. La visibilidad que te da Boca no te lo dan muchos equipos de Alemania ni de Europa. Es como me dice mi hermano: ‘No ve nadie la Bundesliga, venite acá’. Siempre me lo dice, ja".