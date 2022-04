Boca atraviesa un momento delicado. A pesar de estar bien posicionado en la Copa de La Liga, el equipo de Sebastián Battaglia viene a los tumbos en la Copa Libertadores, su principal objetivo desde hace varios años. Por eso, una foto en el entrenamiento sorprendió a todos. Posando con todo el equipo y con una sonrisa en su rostro, Mauro Zárate dijo presente en la práctica.

Hace unas semans, el delantero ex Vélez fue consultado por la posibilidad de recibir un contacto de parte de Juan Román Riquelme y no dudó en su respuesta: "A Boca ahora le sobran jugadores, no creo que me llamen". Hoy, aún sin club, decidió pasar por el Predio a visitar a sus ex compañeros y se tomó una foto.

La foto menos pensada: Mauro Zárate volvió a Boca

Entrenando de manera particular y a la espera de una oferta del fútbol argentino, MZ aprovechó su día libre para pasar a saludar al plantel de Boca, con quien mantiene una gran relación. Algunos hinchas pidieron su retorno, pero esto difícilmente suceda.

Vale recordar que Gimnasia y Esgrima La Plata fue uno de los interesados en contar con los servicios del ex Lazio, pero sus pretenciones fueron demasiado altas para el Lobo. Hubo otros que pusieron el ojo en su figura, pero el punta deberá aguardar a junio para conocer su destino.

+Así le fue a Mauro Zárate en su paso por Boca