La frustración de Wanchope Ábila por la final de Madrid: "No fueron ni 10 mil personas"

Desde su polémica salida de Boca, con un posteo en redes sociales que destapó el largo y tendido conflicto con el Consejo de Fútbol, Ramón Ábila no se había pronunciado públicamente sobre lo sucedido a principios de 2022. No fue hasta la invitación del youtuber Ezzequiel que Wanchope accedió a hablar en los medios y reveló diversos momentos íntimos con la camiseta azul y oro.

Las "Preguntas Picantes", como se denomina la sección del video, fueron desde su ida del club y la relación con los que mandan en el fútbol del Xeneize hasta la final de la Copa Libertadores 2018 ante River, uno de los momentos más importantes de la carrera del actual jugador de Colón.

A raíz del resultado que vio al Millonario campeón, sin vueltas, Ábila aseguró que "peor es otra cosa, no perder una final". Luego, el atacante entró en detalle y recalcó la importancia de haber llegado a aquella final. "El club no se murió, nunca descendió y es el más ganador de la historia. Está por encima de todas las cosas y ese partido no va a manchar la historia del club", afirmó.

Por último, Wanchope resaltó la diferencia que hubiera hecho disputar aquel encuentro de vuelta en la cancha de River. "Sí, totalmente, hubiera sido diferente. La final en La Bombonera fue totalmente distinta a la final de Madrid, era de cancha, de argentinos, ese calor y ese nerviosismo... La de allá no sé si habrán viajado ni 10 mil personas. Después eran todos extranjeros con una bufanda mitad de River y mitad de Boca. Hubiera sido mucho mejor acá", explicó. Una postura que cualquiera de los protagonistas hubiera tenido para destacar el fútbol sudamericano.