Este martes River eliminó a Colo Colo de la Copa Libertadoresy una vez terminado el partido el nombre de Carlos Palacios volvió a sonar fuerte en los pasillos de La Bombonera. Es que el futbolista chileno, que ya había sido buscado por el Xeneize en el último mercado de pases, le dejó un guiño a Juan Román Riquelme con la posibilidad de ficharlo en 2025.

Consultado por la última oferta que recibió de Boca, el propio jugador afirmó: “En su momento también quise darlo (el salto). Se me criticó un poco, pero la gente quizás no entiende el panorama. Me siento preparado y espero que a final de año se pueda dar“.

El panorama es claro. Si el Xeneize quiere quedarse con Palacios deberá desembolsar 4,5 millones de dólares netos, de los cuales el 60% iría para Colo Colo y el resto para Vasco da Gama. Pero eso no es todo.La realidad es que si el conjunto chileno no lo vende en el próximo mercado, está obligado a comprarle otro 20% al cuadro brasileño.

Es decir, que el jugador quiere irse a un club con mayores ambiciones, le seduce la posibilidad de ponerse la camiseta de Boca y encima Colo Colo debe venderlo para no seguir desembolsando dinero. La fórmula parece perfecta.

“Sí, me siento preparado, quiero darlo. Espero que se dé la oportunidad. También me siento muy agradecido por todas las personas que me han apoyado. Me siento más maduro, más tranquilo y con confianza para jugar, entonces creo que ya es el momento“, señaló Palacios en zona mixta.

El jugador de 24 años, que puede desempeñarse como extremo o como mediocentro ofensivo, ha sido una de las figuras del conjunto de Jorge Almirón en lo que va del año y en la llave con River de cuartos de final, sobre todo en la ida, fue una de las figuras.

Boca ya había ofertado por Palacios

En el último mercado de pases, una de las novelas del verano la protagonizaron Boca y Carlos Palacios. Es cierto que el Xeneize no lo tuvo en el centro de la escena y que ya se había reforzado con Brian Aguirre y Milton Giménez en la ofensiva, pero así y todo insistió por Palacios, aunque el presidente del Cacique dio detalles sobre cómo se dio la oferta y no hizo quedar muy bien a la dirigencia boquense.

“La oferta llegó, para ser bien precisos, alrededor de 45 minutos antes del cierre del libro de pases y a nosotros nos estaban pidiendo que nos pronunciáramos sobre esa oferta. Nosotros llamamos a un directorio extraordinario porque nosotros tenemos ciertos procedimientos y a nosotros nos pedían que aceptáramos en 30 minutos una operación de 5 millones de dólares y no era factible”, afirmó Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo en diálogo con la prensa chilena.

Habrá que ver si en el próximo mercado de pases Riquelme y el Consejo de Fútbol apuestan por él y se deciden por pagar la cláusula. Cabe recordar que si bien el Xeneize aun no está clasificado a la próxima Libertadores (puede hacerlo por Tabla Anual o si es campeón de Copa Argentina o Liga Profesional), tendrá la próxima temporada la disputa del Mundial de Clubes 2025, por lo que necesitará refuerzos de jerarquía.