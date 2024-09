El socio no tiene derecho a insultar a nadie y menos de creerse dueño del club.

Quiero terminar con esto de que los socios son los dueños de los clubes. ¿Dueños de qué? No son dueños de nada.

En el caso Boca, el dueño es Juan Román Riquelme, como cada presidente de su institución. Vos, como socio, el único derecho que tenés es ir a la cancha una vez cada 15 días y votar cada cuatro años. ¿O acaso te preguntan a qué técnico elegir o a qué refuerzo traer o si hay que agrandar o remodelar el estadio?. Claro que no. No tenés voz ni voto en nada.

Obviamente el socio tampoco tiene derecho a putear a un jugador como en este caso a Sergio Romero como lo hicieron el otro día esos energúmenos, esos estúpidos. Chiquito en un año, llevando casi solo a Boca a la final de la Copa Libertadores 2023, hizo más que todos esos tarados que estoy seguro que si se lo encuentran mano a mano le piden una foto o un autógrafo.

El socio o hincha no tiene derecho a insultar. Si algo no le gusta, que silbe o que no vaya a la cancha, y si está contento que aplauda. Y si en todo caso, sos tan guapo para putear, bancate que reaccione.

Por otra parte, no estoy de acuerdo con la sanción deportiva. Incluso creo que esto es una excusa del Consejo de Fútbol para que ataje Leandro Brey y sacar a Romero del arco porque no está en su mejor momento.

Pero nada avala a los tarados que no son dueños de nada y que el otro día insultaron a Chiquito Romero.