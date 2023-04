Un ex jugador del Xeneize se refirió al nivel de Chiquito Romero desde su llegada al club.

El presente de Boca no es el mejor. Si bien cosechó una victoria y un empate en sus últimos dos partidos, el equipo de Jorge Almirón no encuentra su mejor versión en cuanto a lo fútbolistico, debido al bajo nivel de varios de los intérpretes, sumado a una seguidilla de lesiones que no le permiten al entrenador contar con todo el plantel.

Uno de los puntos más criticados por los hinchas del Xeneize es el del arco, defendido por Sergio Romero, quien en los partidos ante Deportivo Pereira y Estudiantes no respondió de la mejor manera, por lo que no pudo evitar la caída de su arco, y en las últimas horas una gloria de Boca lo defendió públicamente.

En diálogo con TNT Sports, Óscar Córdoba, ex arquero multicampeón con Boca, se refirió al presente de Chiquito Romero en el club de La Ribera: "Siempre va a haber un lapso de extrañar al anterior arquero. A Romero lo agarró este tornado de resultados negativos. Para mí es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino". Y agregó: "Está absorbiendo el mal momento del equipo".

Además, habló sobre el presente futbolístico del equipo de Almirón, que por la Liga Profesional lleva 4 partidos sin ganar y que en el futuro cercano se enfrentará a Racing y River, más el duelo frente a Colo Colo por Copa Libertadores: "El club está en una racha perdedora pero debe salir de ese fuego sagrado".