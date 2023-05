Mientras Darío Benedetto continúa recuperándose de su lesión, en Boca se debate si deben o no salir a buscar un delantero a mitad de año. ¿Corre riesgo la titularidad del Pipa el próximo semestre?

El regreso de Darío Benedetto a Boca a inicios del año pasado fue muy celebrado por los hinchas, aunque la pasión se fue apagando en el último tiempo por una seguidilla de pobres producciones del delantero, no muy diferentes a las del resto del equipo, y algunas declaraciones que no cayeron bien en el club.

Lesionado en el partido de Copa Libertadores ante Deportivo Pereira, primero para Jorge Almirón al mando del equipo en el plano internacional, El Pipa ultima los detalles de su recuperación y se enfoca en su vuelta. Pero a la par, en Boca se inició un debate sobre si se debe o no salir a buscar un delantero en el mercado de fichajes de mitad de año.

¿Corre riesgo la titularidad de Benedetto el próximo semestre? Con El Xeneize a 19 puntos de River en la Liga Profesional, el gran objetivo pasa por la Copa Libertadores. Con 7 puntos en 3 partidos, dos de ellos disputados como visitante, las probabilidades de sacar boleto a octavos de final son muy altas, pero el nivel de competencia será mucho mayor a partir de entonces.

En TyC Sports se produjo entonces el debate sobre si es Pipa el delantero con que que Boca puede ir en busca de su séptimo título en dicha competencia y Rodolfo Cingolani dijo que para ello deberá responder a un gran interrogante. "Estando bien, que Boca no vaya a buscar a Roger Martínez que hace seis meses que no juega, que no vaya por Copetti. Estando bien, Benedetto es mejor", empezó diciendo.

Pero aclaró: "Lo que sí hay que preguntarle a Benedetto es '¿te sentís cómodo? ¿Querés seguir jugando en Boca? ¿Querés ir por la séptima? ¿Querés ser el referente de Boca?'. Si te dice que sí, arriba. Benedetto es el mejor".