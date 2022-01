En la primera práctica de Boca tras las vacaciones, Villa no se ausentó y ¿expresó su motivo en una historia de Instagram?

Luego de las vaciones y los festejos por el nuevo año, el plantel de Boca dio inicio a la pretemporada y lo hizo sin caras nuevas, a pesar de que los dirigentes mantienen las negociaciones por el retorno de Darío Benedetto, como así también gestionan el arribo de Ángel Romero.

Quien sorprendió a propios y extraños fue Sebastián Villa, quien se quedó en Colombia y no participó de la primera práctica del año. Pero, como era de esperarse, el extremo cafetero compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde podría haber vaticinado su faltazo y se habría atajado ante las críticas que sabía que no faltarían.

En la imagen se puede observar la cara de Dios, además de una virgen. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un cartel verde que también está dentro de la misma foto, en donde se puede leer una frase bastante particular: "No hay lugar más alto. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar", señala el texto.

Además, Villa escribió unas palabras a modo de agradecimiento, tanto a Dios como también a su actual pareja: "Gracias Dios, porque más que pedirte tengo que agradecerte. Gracias mi amor, @naty_pelaezblog por estar conmigo siempre y hacerme mejor cada día. Por un 2022 lleno de bendiciones. Amén", indicó.

Mientras aguardan que se reintegre a las prácticas, en Boca también esperan por el ofrecimiento formal de Dinamo Moscú para quedarse con Villa. Dentro del Xeneize son optimistas de que se concretará la negociación y recibirán una suma que rondará los 12 millones de dólares.