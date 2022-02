Su salida no estaba en los planes, pero llegó una oferta al Consejo de Fútbol y en La Ribera deberán decidir.

Quedan pocas horas para el cierre del libro de pases en la Liga Profesional y Boca presentó movimientos de última hora en su plantel. A la salida de Wanchope Ábila a Colón de Santa Fe se le sumó el préstamo de "Equi" Fernández a Tigre, en búsqueda de minutos en la máxima categoría del fútbol argentino. Sin embargo, el plantel que dirige Sebastián Battaglia podría tener alguna que otra baja más en un día agitado en el mercado.

El objetivo del Consejo de Fútbol para esta ventana de transferencias era reforzar las posiciones que parecían debilitadas, teniendo en cuenta también las duras sanciones que tienen algunos jugadores para jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. Por ello, a La Ribera llegaron Darío Benedetto, Nicolás Figal, "Pol" Fernández y Leandro Brey, y no se descarta que pueda llegar otro futbolista de último momento para seguir cubriendo huecos.

A pocas horas del cierre del mercado en la Liga, el periodista Luis Fregossi informó sorpresivamente que Marcelo Weigandt podría dejar el club y no por la vía del préstamo. "Boca define en estas horas la posible salida de 'Chelo' Weigandt. Gimnasia hizo llegar una oferta por un porcentaje del lateral derecho", escribió el conductor de Mundo Boca Radio para informar acerca de la propuesta formal que le ha llegado al Consejo durante este jueves agitado.

El defensor se identificó fuertemente con el Lobo desde su exitoso paso por el club platense, ganándose el cariño de la hinchada por su sacrificio dentro de la cancha. Tiempo después, el "Chelo" tuvo que regresar al Xeneize tras la finalización de su préstamo y no tardó mucho en convencer a los simpatizantes del club de La Ribera acerca de su gran potencial. No obstante, la llegada de Luis Advíncula al equipo de Battaglia le quitó minutos a Weigandt y no ve con malos ojos volver a mudarse al Tripero para volver a la titularidad. Horas decisivas.