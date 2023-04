El nombre de Carlos Zambrano volvió a entrar en la escena del Mundo Boca a raíz de las declaraciones del exfutbolista Paco Bazán sobre el cruce del peruano con Darío Benedetto, episodio que condenó el futuro del zaguero en el club de La Ribera. Después del pleito en el Cilindro de Avellaneda, sumado a un nuevo conflicto con Hugo Ibarra, se determinó la salida del jugador hacia Alianza Lima tras rescindir su contrato.

La palabra del Kaiser se hizo esperar, pero finalmente llegó este jueves. En diálogo con ESPN, Zambrano aclaró lo ocurrido con el Pipa: "El tema de Darío me sorprende. Me ha llamado mucha prensa. Darío es un tremendo jugador, se equivocó en su momento, ya creo que lo reconoció, me pidió disculpas y todo quedó ahí".

Luego, puntualmente sobre su salida del Xeneize, el defensor peruano volvió a dejar en claro que su intención nunca fue marcharse de la institución. "Ya pasaron cinco meses desde que dejé el club y me sorprende que todavía me sigan mencionando por Boca. Yo hubiera sido feliz si me hubiera quedado. Lamentablemente no se llegaron a concretar las cosas, es una pena", expresó.

Semanas más tarde, Zambrano se convirtió en nuevo refuerzo de los Aliancistas. Sin embargo, el jugador aclaró que no había nada firmado mientras estaba en el Xeneize y utilizó un curioso ejemplo para demostrar su sinceridad. "Nunca le di mi palabra a Alianza. Mi primera opción siempre fue Boca, como para que lo tengan claro. Es más, si hubiera venido el Real Madrid le decía que no porque soy un hombre de palabra", sentenció el peruano. No dejó lugar a dudas.