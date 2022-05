El partido entre Boca y Always Ready dejó dos polémicas. Por un lado, el penal que le dieron al Xeneize y que Eduardo Salvio cambió por gol para el triunfo por 1-0 de los dirigidos por Sebastián Battaglia. Por otro, el video de los regalos que los dirigentes argentinos le hicieron a los árbitros del encuentro.

Eduardo Villegas, DT del equipo boliviano, estalló tras lo sucedido: "No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro fue espantoso, horroroso. Y encima después nos muestran imágenes, que tienen regalos de la gente de Boca. Es una vergüenza...". "No es una acusación, es una suposición. ¿Si me preguntan si nos robaron? Yo digo que sí. No puedo probar que se hayan parcializado tanto por una camiseta. Lo que sí puedo probar es que le regalaron cosas. Y quedaron mal", agregó.

¿Qué opinan en el resto del grupo de la Copa? Corinthians, el actual líder de la zona, marcó su postura a través de Duilio Monteiro Alves, su presidente. "Lo vi como algo normal. Son kits, camisetas. No es importante. Sucede habitualmente en los clubes que hacen regalos, como a los hinchas", manifestó el dirigente del "Timao".

"Lo que la gente espera es que haya un óptimo arbitraje porque es un campeonato muy importante", mencionó Monteiro Alves. Y añadió: "Lo que la gente debe reclamar es que no hay VAR en esta competición". En Always Ready sigue la bronca pero a Corinthians nada le preocupa.