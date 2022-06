Tras la derrota frente a Central Córdoba, Sebastián Battaglia brindó una conferencia de prensa en la que analizó el partido. Pero eso no fue todo. El director técnico de Boca tuvo que hacer algunas aclaraciones: una táctica y la otra un poco más curiosa.

En primer lugar, Battaglia fue consultado por el rol de Nicolás Orsini por la banda derecha, en lugar de Sebastián Villa. "Buscamos tener opciones porque tenemos muchos partidos por delante, buscando compensar los minutos. Habíamos hablado con Nico en cuanto a la posición y en donde él lo había hecho en varias oportunidades en Lanús, para que pueda tener su posibilidad de cancha. No más que eso", explicó.

Pero luego recibió una pregunta mucho más rara y que descolocó por completo al entrenador azul y oro. "En tu bolsillo derecho usás mucho la mano, la ponés siempre en ese bolsillo. La pregunta es: ¿tenés algo o simplemente se te hizo costumbre?", le consultó un periodista.

Battaglia no pudo evitar las risas y contestó con naturalidad: "Se me hizo costumbre jaja. Trato de mantener la calma y eso me mantiene así. Pero se me hizo costumbre y quizás no me doy cuenta". Una imagen que se repite en el DT y que no tiene otra explicación que la de un simple gesto que le da comodidad.