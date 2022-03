De la nada, una mala noticia para Boca en este domingo: todo indica que Darío Benedetto no jugará el partido ante Huracán, desde las 19:15. El goleador se fue de la concentración y Sebastián Battaglia tuvo que llamar a Norberto Briasco, quien no estaba citado. Si bien no se confirmó, todo hace pensar que el "Pipa" no estará.

Las primeras versiones periodísticas hablaban de un "problema personal" pero en un primer momento no se supo de qué se trataba. Luego circuló que falleció la abuela del delantero y por eso su decisión fue dejar al plantel para ir a reunirse con su familia en este mal momento.

La hermana del "Pipa" confirmó esa historia con una publicación para su abuela a través de Instagram. "Esa fue la última foto que te saqué. La última merienda y la última comida juntas. 'Me hacés feliz cuando venís', me dijiste y no me saco eso de la cabeza. Si hubiese sabido que iba a ser el último abrazo te juro que te lo daba más fuerte", escribió.

"Vieja, me duele el corazón. Qué egoísta es uno, que pide que seas eterna. Pero es imposible no sentir tanta bronca y dolor. Dale un abrazo a mami de mi parte. ¡Te voy a extrañar tanto, carajo! Descansá en paz", cerró la hermana del goleador.